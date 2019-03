El chef Iwao Komiyama impartió clases de cocina en el IGA

Por cuatro días, aficionados y profesionales gastronómicos recibieron las enseñanzas de quien es considerado el rey del sushi.

“En Paraguay saben mucho de comida nipona, lo cual me sorprendió gratamente. Los alumnos me comentaron que aprendieron algunas técnicas de sus amigos japoneses”, señaló.

Komiyama indicó que hace varios años, en otros países, los cocineros elaboraban el sushi con técnicas incorrectas, descuidando la frescura del pescado. Por eso explicó que es importante la capacitación precisa en la cocina. “Si no tenés un paladar culinario, el sushi sale mal”, subrayó.

Actualmente, el chef trabaja como asesor de restaurantes japoneses en Argentina, se encarga de diseñar la carta de platos, dar sugerencias para el diseño del local e incluso una proyección de ventas.

Una vida en la gastronomía. El profesional, nacido en Argentina pero con ascendencia nipona, creció en un ambiente culinario.

Hace más de 40 años su familia abrió el primer restaurante de comida japonesa en Buenos Aires, varios años después de migrar a Sudamérica por las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial dejó en Japón.

Iwao dio sus primeros pasos en la cocina en aquel negocio familiar, y con el correr del tiempo perfeccionó su técnica; viajó a Japón y luego al sureste de Asia para especializarse en platos chinos, tailandeses y vietnamitas.

También estudió en Europa, donde aprendió gastronomía española, francesa e italiana.

“El Gourmet me permitió estar en varios países. Sin darme cuenta logré dos cosas: que la gente comiera sushi –lo cual me pone muy contento– y que la Embajada de Japón me nombrara como embajador de la cocina japonesa en el mundo”, rememoró emocionado.

Para concluir, Komiyama alentó a que los futuros profesionales gastronómicos continúen formándose, ya que se trata de un oficio que requiere de tiempo y dedicación. “El sabor viene de la cocina”, finalizó.