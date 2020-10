El Centro Cultural Drácena invita a espectáculos online

En la ocasión, le tocará el turno a Dos Pulsos, dúo integrado por Paz Martínez (voz) ️ y Nicolás Cañete (bajo y sintetizadores). ️Ambos artistas exploran la música afro con influencias del jazz, neosoul y la improvisación.

El sitio propone la suscripción a la #MembresiaDracena para acceder a contenidos prémium, incluyendo ocho conciertos al mes, valor promocional: G. 50.000, hasta el 31 de este mes. El evento se realiza gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay y la Fundación Itaú.

MÁS MÚSICA. Para el próximo miércoles 7 en su Ciclo de Jazz recibirán a A+B+G, proyecto liderado por Víctor Álvarez (teclado), José Burguez (batería) y Jair Galeano (bajo). El trío hace eco de la nueva corriente de jazz afroamericana y londinense, proponiendo un viaje sonoro con un repertorio cargado de hip hop y acid jazz haciendo composiciones propias, así como la música de exponentes, como Madlib, Robert Glasper, Kamaal Williams, entre otros. Como invitadas especiales estarán María Emilia Olázar y Paula Yugovich.

Para el jueves 8 se viene una nueva entrega de #DEJAVUdracena, recordando la primera edición (2013) de The Jazz Side of the Moon, un tributo jazzístico a una de las mayores bandas de rock de todos los tiempos.

“El homenaje se volvió todo un clásico del centro cultural a lo largo de los años, por eso recopilamos algunos fragmentos de varios de los temas que integran este singular homenaje que en dicha edición contó con Germán Lema (órgano Hammond), Bruno Muñoz (saxo), José Villamayor (guitarra) y Seba Ramírez (batería). Drácena nace en el 2013 como un sitio de ensayo de música abierto al público.