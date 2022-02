El cartismo quiso sacar rédito de la tragedia en San Ber

Aún no hubo un pronunciamiento del Partido Colorado y el presidente de la ANR, Pedro Alliana, no se manifestó respecto al atentado que sacudió al país. Tampoco lo hicieron Horacio Cartes ni Santiago Peña.

No obstante, Alliana sí publicó una foto tomada en la casa de Juan Carlos Galaverna donde se encontraban Cartes, José Alderete, Silvio Ovelar, Juan Carlos Baruja y otros para coordinar la campaña política del movimiento.

“Mientras la inteligencia de Ministerio del Interior está más interesada en escuchas a no oficialistas, o a aplicar el garrote a la disidencia o contra denuncias para no aclarar su patrimonio, nuestros jóvenes no pueden disfrutar un concierto por la inseguridad”, escribió el diputado Basilio Núñez, recordando que Giuzzio presentó una denuncia contra Horacio Cartes.

“Tu patrón es el principal cabecilla y culpable de que esto se torne algo normal en Paraguay”, fue una de las respuestas. “Payaso sos para mezclar las cosas. Ustedes los políticos lo que deberían hacer es limpiar todos los narcos que tienen adentro”, señaló otro internauta.