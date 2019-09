El cartismo da un inesperado giro y pide por Arnaldo Giuzzio en Interior

“Giuzzio me parece una de las personas que están haciendo muy bien su gestión, más allá de la crítica que pudimos haber tenido con relación a que no era de nuestro partido”, expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El rechazo del movimiento Honor Colorado al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tiene larga data, y su cabeza es uno de los pedidos de este sector al oficialismo desde que se reclaman cambios como gesto de gratitud por haber salvado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, del juicio político.

Sin embargo, el ex fiscal no era de su agrado y que ahora el referente más cercano de Horacio Cartes, quien había pedido que ningún no colorado ocupe cargos, sugiera su nombre en lugar de Villamayor, llama la atención.

“Es potestad del presidente, pero creo que tiene que dar señales, el país tiene buenísimas personas, hay buenísimos colorados que están postergados, para mí no tiene que haber personas que no son del partido (en ministerios)”, había expresado Cartes, el mes pasado.

El apoderado cartista de la ANR, Eduardo González, había dicho que Abdo cometió un error al designar a Giuzzio alegando que fue expulsado del Partido Colorado y que además tuvo una pésima gestión en su momento como fiscal y como senador.

Alliana consideró que se debe dar una señal desde el Gobierno para solucionar el gran problema de inseguridad, que calificó de desesperante. Añadió que aún no se habló en Diputados sobre la posibilidad de interpelación a Villamayor.

“Si el ministro no está en condiciones de hacer modificaciones o cambios, debe dar un paso al costado, pero esa es una decisión personal de él”, indicó.

Al mismo tiempo, alabó el trabajo de Giuzzio, pero aclaró que Honor Colorado había prometido no sugerir nombres. “Creo que está haciendo muy buenas gestiones Giuzzio y es una cuestión que va a manejar el presidente, si cambia o no, y quién sería el reemplazo de Villamayor. Giuzzio es el mejor dentro del Gabinete. No estoy sugiriendo porque en Honor Colorado dijimos que no vamos a sugerir nombres ni pedir un solo cargo, pero Giuzzio está haciendo bien su trabajo”, señaló.

El legislador cartista recalcó que Abdo debe dar un “golpe de timón y señales a la ciudadanía”. Finalmente mencionó que todos los errores del Gobierno perjudican al Partido Colorado, que pierde chances para las próximas elecciones.

“Está perjudicando al gobierno colorado. Los fracasos o errores de este Gobierno perjudican las chances del Partido Colorado. Pero me pongo a disposición para darle herramientas al Gobierno para mejorar la seguridad”, apuntó.

La enemistad del cartismo con Giuzzio proviene de hace mucho tiempo. El ex fiscal había ingresado al Congreso con el Partido Democrático Progresista (PDP), con Desirée Masi, férrea opositora de Cartes.

En el 2016, Giuzzio había sido expulsado de la ANR, junto con Eduardo Petta, actual ministro de Educación. “No soy digno del Partido Colorado, según lo que nos hacen ver. Discrepar en ideas o actuaciones de sus líderes es más grave que ser imputado, acusado o condenado por corrupción, contrabando o narcotráfico”, había mencionado Giuzzio en esa ocasión.



Llano ya había propuesto al ex fiscal en vez de Villamayor

El presidente del Congreso, Blas Llano, había manifestado que Juan Ernesto Villamayor no debía seguir en el cargo de ministro del Interior luego del trágico suceso que se dio en la Costanera Norte, y derivó en la muerte del comisario Félix Ferrari.

A criterio del legislador liberal, en lugar de Villamayor, debería asumir Arnaldo Giuzzio, responsable de la Senad.

No obstante, Giuzzio, tras una reunión con el presidente Mario Abdo, negó esa posibilidad, alegando que no hubo ofrecimiento y que incluso fue felicitado por el mandatario por su buen trabajo en la lucha antidroga.

En tanto, Llano consideró en su argumento que se debe declarar la guerra contra el crimen organizado y además presentó lo que en su opinión son cuestiones urgentes que se deben mejorar en el ámbito.

En ese contexto, hizo mención al EPP y a la necesidad de un nuevo enfoque, atendiendo al fracaso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

En cuanto al narcotráfico, sugirió una estrategia de avance hacia modelos de despenalización selectiva de algunas sustancias.

Propuso además encarar acciones contra el sicariato, y la depuración policial.

Abdo se resiste a desvincular a Villamayor del cargo, pese al pedido del cartismo y el llanismo.