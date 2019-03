El cardenal George Pell condenado a seis años

El juez Peter Kidd, de una Corte de la ciudad de Melbourne, dijo que al definir la sentencia tuvo en cuenta los delitos horribles y la avanzada edad (77 años) del religioso. Pell se enfrentaba a una pena máxima de hasta 50 años por abusar de 2 niños del coro de su iglesia en la década de 1990.

Un jurado de 12 personas del Tribunal de Victoria, la segunda instancia judicial, le declaró culpable en una decisión que tomó por unanimidad el 11 de diciembre.

Pell fue juzgado por segunda vez después de que en un primer proceso sobre los hechos ocurridos en la catedral de St Patrick de Melbourne contra 2 niños no identificados de 13 años, el jurado no alcanzara la unanimidad. “En nuestro sistema el fiscal de la Policía tiene que probar que los cargos van más allá de la duda razonable”, explicó el abogado Carlos Bielli, quien precisó que cuando no se alcanza la unanimidad se invalida el proceso. La acusación se basó en el testimonio de 14 testigos, incluido el de la única de las 2 víctimas. EFE-AFP