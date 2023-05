El caos y la mala gestión en IPS deben ser investigados

Una de las situaciones arbitrarias más normalizadas en el país son las falencias del Instituto de Previsión Social. Los aportantes son víctimas de un pésimo servicio, si necesitan consultar con un especialista deben aguardar meses enteros; tras la consulta, si han tenido suerte, la misma no le acompaña a la hora de recoger medicamentos, pues con frecuencia no disponen siquiera los básicos, y lo mismo sucede con los insumos básicos para las intervenciones.

A diario los medios de comunicación comparten tristes y desesperadas historias de asegurados que no pueden costear una operación; como el caso de un paciente que debió poner a la venta su camionera para poder cubrir los gastos de una cirugía en una clínica privada, ya que, si bien es cierto tenía una orden para el IPS, esto no fue posible pues la previsional no contaba con un instrumento. Otro usuario, una persona que aportó durante 29 años, no pudo recibir una prótesis que le urgía porque el IPS no la tenía.

La mala gestión del IPS va de la mano con la impunidad de las administraciones que se han sucedido desde su creación, hace 80 años. El Instituto de Previsión Social ha sido considerada por los politiqueros como caja chica y como el lugar donde dar trabajo a parientes y amigos políticos. No es un dato insignificante que el IPS en el 2018 tuviera 16.500 funcionarios, y hoy cinco años después ya son 28.000 funcionarios, tal como fuera denunciado recientemente por Gustavo Masi, ex director de Infraestructura de la institución.

Esa impunidad de la que gozan los administradores se fundamenta en la relación que se ha construido entre la corruptela y la politiquería. No es coincidencia que, mientras los asegurados lloraban sus miserias, su director, Vicente Bataglia, acompañado del ministro de Salud Pública arreaban a funcionarios y prometían un “ejército de votos” para el candidato colorado Santiago Peña en una concentración partidaria previa a las elecciones del pasado 30 de abril.

Los trabajadores, quienes junto a los empleadores sostienen al IPS, son quienes menos beneficios reciben por sus aportes mensuales; al contrario, deben lidiar diariamente entre la desidia, la escasez de medicamentos y la solución es la misma que para el resto del pueblo que ni IPS tiene: las vaquitas para comprar medicinas e insumos, las rifas y las polladas.

Es más que evidente que la mala gestión de Bataglia ha conducido a la institución a convertirse en un fracaso financiero, por un lado, y por el otro en un calvario para los asegurados.

Bataglia está aplazado, como bien ha puntualizado Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones de la entidad: y señala que no solamente no logró solucionar el problema de la falta de medicamentos, la falta de turnos, la carencia de profesionales calificados y la descentralización. Sino que en cuanto a la gestión financiera no cumplió con las recomendaciones que hicieron actuarios de diversificar las inversiones y asegurar la sostenibilidad del fondo de pensiones. “Las operaciones financieras que hizo endeudando al seguro de salud y endeudando al fondo de pensiones acortan la vida actuarial del fondo de pensiones. Ese horizonte actuarial está en el 2038. Al terminar la gestión de Bataglia, ese horizonte estará en el 2033 al 2035”, explicó Halley sobre la grave situación.

No se puede permitir la impunidad ante el caos y la mala gestión. Los trabajadores paraguayos, aportantes del IPS, tienen derecho a una atención digna y también a tener aseguradas sus pensiones tras décadas de sacrificadas labores.

Urge por tanto investigar la situación actual y dar soluciones urgentes a los verdaderos dueños del Instituto de Previsión Social.