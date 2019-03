La directora del hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán (norte), Olga Fernández, especificó a la prensa al leer el parte médico de Sergio Denis que, aunque existe mejoría con la apertura de los ojos, Denis todavía no despertó de manera completa.

El artista mejoró desde un estado crítico grave que alcanzó pocos días después de su accidente, y del que salió esta misma semana.

Por el momento, el veterano intérprete persiste "estable a nivel cardiorrespiratorio".

En las últimas horas, a Denis se le efectuó una resonancia magnética del cerebro que confirmó que a nivel neurológico tiene "lesiones contusivas" que ya se avisaron en estudios previos.

El paciente continúa en asistencia respiratoria mecánica pero ya no se le administra sedación y el próximo parte médico será emitido en función de su evolución.

Nota relacionada: Sergio Denis está grave tras caerse del escenario

Asimismo, Fernández indicó que "la reacción pupilar desde hace rato que es buena", con "buena respuesta al estímulo".

Denis, cuyo nombre verdadero es Héctor Omar Hoffmann, ya había estado grave en 2007, cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay, que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales.

El cantante y actor, cuya caída fue registrada con un celular por parte de un asistente al concierto y el video se viralizó en las redes sociales, nació en la localidad bonaerense de Coronel Suárez en 1949 y con 20 años y tras pasar por varios grupos se lanzó en solitario con los temas Fui un soñador y Te llamo para despedirme.

Le puede interesar: Sergio Denis también estuvo en terapia intensiva en Paraguay

Afectos, editado en 1985, fue el disco más vendido de su trayectoria, con más de 450.000 copias despachadas, que incluía temas como Nada hará cambiar mi amor por ti, versión del Nothing's Gonna Change My Love For You, popularizada por Glenn Medeiros.