El canciller, con Covid-19 por segunda vez, pero está bien

Dijo que los síntomas son leves y que se encuentra aislado.

El ministro debía viajar a Buenos Aires para la cumbre de cancilleres, el viernes, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Por otra parte, Acevedo se refirió a la posibilidad de ser candidato presidencial para el próximo año.

“Hay algunos que me tientan que estoy bien posicionado, pero eso no es suficiente. Yo me puedo lanzar, pero necesito instrumentos que me permitan hacerlo (para ser candidato a la presidencia)”, manifestó. También dijo que se deben revisar no solo los anexos de Itaipú, sino también todo el Tratado, de ser necesario.