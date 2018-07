El campeón se muestra en la Copa Paraguay

El campeón del fútbol paraguayo pondrá un equipo alternativo, pero con mucha presencia juvenil con características ofensivas en su mayoría para intentar seguir en la lucha del nuevo campeonato organizado por la APF.

alternativo. El reglamento de la Copa obliga a que varios juveniles sean partícipes del compromiso en ambos equipos. D. Azcona; R. Coronel, J. Leguizamón, S. Vergara y D. Mosquera; M. Cuero, H. Quintana (Sub 19), J. Ruiz Díaz (Sub 20), H. Fernández (Sub 21); J. Ortega y G. Paiva (Sub 19) podrían arrancar hoy aunque no se descartan tampoco a otros nombres.

Por otra parte, el cuerpo médico de Olimpia informa que Roque Santa Cruz sufrió un “edema focal de dimensiones mínimas en el aductor, sin compromiso fibrilar”.