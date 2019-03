El camino de la Cruz transforma y guía el corazón

El papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy dijo: “No podemos pensar en la vida cristiana fuera de este camino. Existe siempre este camino que Él hizo primero: El camino de la humildad, también el camino de la humillación a sí mismo, para luego resurgir. Este es el camino.

El estilo cristiano, sin cruz no es cristiano, y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la cruz con Jesús y va adelante. No sin cruz, no sin Jesús.

Jesús dio el ejemplo y, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo siervo por todos nosotros.

Y este estilo nos salvará, nos dará alegría y nos hará fecundos, porque este camino de humillarse a sí mismo es para dar vida, está en contra del camino del egoísmo, de ser apegado a todos los bienes solo para mí...

Este camino está abierto a los demás, porque aquel camino que ha hecho Jesús, de humillación, aquel camino ha sido hecho para dar vida. El estilo cristiano es precisamente este estilo de humildad, de docilidad, de mansedumbre.

Quien quiera salvar la propia vida, la perderá –repite Jesús–, porque si el grano no muere, no puede dar fruto. Y esto, con alegría, porque la alegría nos la da Él mismo.

Seguir a Jesús es alegría, pero seguir a Jesús con el estilo de Jesús, no con el estilo del mundo. Seguir el estilo cristiano significa recorrer el camino del Señor, cada uno como pueda, para dar vida a los demás, no para dar vida a sí mismo. Es el espíritu de la generosidad.

Nuestro egoísmo nos empuja a querer parecer importantes ante los demás. En cambio, el libro de la Imitación de Cristo nos da un consejo bellísimo: ‘Ama no ser conocido y ser juzgado como nada’. Es la humildad cristiana, aquello que Jesús fue el primero en practicar.

Y esta es nuestra alegría, y esta es nuestra fecundidad: Ir con Jesús. Otras alegrías no son fecundas; solo piensan –como dice el Señor– en ganar el mundo entero, pero al final pierden y arruinan la vida…”.

(Frase extractadas de https://www.pildorasdefe.net/liturgia/evangelio-lucas9-22-25-papa-francisco-cuaresma-camino-cruz-jesus-transforma-corazones).