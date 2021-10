“El cambio se producirá solo cuando sepamos articular”

“Cuando sepamos articular una cuestión que sea alternativa para la República. Cuando se comprenda que a nivel mundial son las coaliciones las que gobiernan, las que resuelven los problemas de gobernabilidad y no un partido solo, se producirá el cambio”, analiza.

“Si no aprendemos y no nos olvidamos de nuestros errores, no avanzaremos”, resalta. En general, esto “no se logró, nos faltó quizá una amplitud de espíritu. Hay sectores que quieren seguir aferrados a sus ideas, lo que está bien, pero también hay que ver la forma en que se practica la política en este país, que es muy especial”.

Salvo en Ciudad del Este y Encarnación, “donde evidentemente galvanizaron posiciones entre sectores y lograron avanzar. Ahí está la prueba de que se puede”, expresa.

Para el 2023 hay que pensar en convergencias, convivencias democráticas que incluyan a muchos sectores que ayuden a constituirse en alternativas para la ciudadanía, exhorta. “Que haya diversas formas de pensar, pero que sean capaces de gobernar también. No hablo de un proyecto electoral, sino político”. Una alternativa de gobernanza para el siguiente mandato constitucional. “Ojalá avancemos en ese sentido, para el 2023”, augura.



Mario Paz Castaing,

político, ex senador.