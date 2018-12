El calor está empezando a afectar a cultivos de tomate

El calor de los últimos días está empezando a afectar a los cultivos de tomate, sin embargo esto no significa que la provisión esté en peligro.

Fue lo explicado por César Velázquez, productor y representante de la Asociación de Productores Frutihortícolas. Dijo que estiman que la producción nacional será suficiente para responder a la demanda al menos hasta fines de enero.

Después del primer mes del año es cuando el calor se agudiza y los efectos son más notorios. Por el momento, los productores, en su mayoría, cuentan con los equipamientos necesarios para sortear los rayos del sol, como invernaderos, sistemas de riego efectivos y otros métodos de protección, dijo.

Recordó que los productores vienen preparándose para los eventos climáticos extremos desde hace aproximadamente seis años, en los cuales las temporadas de calor se presentan cada vez más fuertes.

“Hace años que el calor es bastante extremo. Estimo que desde hace seis años llegamos a estas temperaturas de ahora”, recordó.

Al referirse al abastecimiento para el verano, dijo que “hay que ser sinceros y explicar que con el calor la planta madura más rápido”. Esto quiere decir que podría haber dificultades en el ritmo de producción y por ende en la respuesta que se podría dar a la demanda.

En su momento, esto tendrá que ser analizado y se deberá considerar empezar nuevamente a importar, indicó Velázquez. Este análisis corresponde realizarse en una instancia conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los productores e importadores. Esta mesa se reúne cada lunes, en la sede de la cartera estatal.

Recordemos que desde marzo de este año se dejaron de emitir Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (Afidis), que es el documento necesario para importar. El motivo de la suspensión de las emisiones de dichos documentos es que la producción local de tomate es suficiente para satisfacer la demanda.

Precio. Otro aspecto abordado por Velázquez fue el aumento del precio del tomate. En el Mercado de Abasto, que es el principal centro de comercio de productos frutihortícolas para el área metropolitana, el tomate está entre G. 5.000 y G. 6.000 el kilo, señaló Velázquez.

Es decir, sufrió un notorio aumento con respecto al mes pasado. Explicó que esto se debe principalmente a dos motivos: por un lado, con las fiestas de fin de año aumenta la demanda y con ello los precios; por otro lado, la producción está disminuyendo de a poco debido a los efectos del calor.

No obstante, dijo que diciembre no es muy preocupante, porque se espera que decenas de cultivos maduren en las próximas semanas. “El tomate hoy no está faltando”, reiteró.