El Cabo Sarabia reúne “todos los requisitos”

El club Nacional anunció ayer de manera oficial a Pedro Sarabia como nuevo entrenador tras una breve estadía de Carlos Bonet al frente del plantel tricolor.

El Cabo, últimamente, estuvo a cargo del 12 de Octubre de Itauguá. Con relación a las negociaciones, Sarabia, en charla con Fútbol a lo Grande, expresó: "Cuando salí del “12” no había nada, no me habían llamado de Nacional; después se dio el llamado. Carlos Bonet fue quien lo hizo". El Cabo se convierte en el tercer técnico tricolor en el 2022.