El boicot del miedo

La esperanza se coló en medio de tanta impudicia de una Justicia corrupta y sumisa.

Se elevó la vara y el CM ya no se atrevería a volver a su viejo vicio de pactar el cuoteo, basado en mediocres lealtades políticas, se pensó ingenuamente. Se creía que obrarían de la misma manera para suplir al destituido Sindulfo Blanco y futuras vacancias.

Las señales de alerta ya sonaron cuando puntuaron por lo bajo a la ex jueza Carolina Llanes, dejando prácticamente fuera de carrera a una de las mejores candidatas, pero donde la sospecha empezó a tener visos preocupantes fue con la denuncia contra la jueza Elodia Almirón. Una “oportuna” acusación de supuesto plagio evitó que el Consejo eligiera la terna violando sus reglamentos, donde la misma tenía un lugar asegurado por ser la candidata con mejor puntaje.

LAS HIPÓTESIS. A partir de este llamativo hecho, empezaron las especulaciones. Apareció la figura del vicepresidente Hugo Velázquez, quien como ex fiscal tiene cancha e intereses en el Poder Judicial, al igual que los hermanos Claudio y Enrique Baccheta, quienes ocupan lugares claves para influenciar en el engranaje judicial. El primero es titular del CM y el segundo, senador y titular del Jurado de Magistrados.

Pero más allá de las disputas de poder, la razón por la que se cortó la cabeza de las dos candidatas tiene que ver con su independencia política. El caso González Daher caló hondo en el Parlamento y otros sectores que ven con pavor cómo una mínima independencia fiscal y judicial puede significar la cárcel.

En un principio existía una especie de consenso para que sea electa una mujer y así mantener el cupo dejado por Alicia Pucheta, por eso, eliminadas Llanes y Almirón, decidieron potenciar la figura de la jueza Alma Méndez, pero les juega en contra su bajo puntaje. Está en el lugar 17 en la lista. “Decidieron sustituir a Elodia por Alma, que es honesta e intachable, pero manejable, pero resultaba muy grotesco traerla del 17 al 1 y eso liquidó el cupo femenino”, señaló una alta fuente legislativa, quien agregó que el “excesivo progresismo” de Elodia en temas de género y derechos igualitarios choca contra la poderosa y conservadora ala evangélica del Gobierno, encabezada por el mismo Velázquez y otros ministros.

El vicepresidente negó rotundamente injerencia: “Alegaron mi cercanía con ella. Averigüé y me dicen que tiene una probada honestidad y honorabilidad en el Poder Judicial. Apenas son los conceptos que me comentaron sobre esta persona. Si goza de esas cualidades, por qué no”, señaló cuando se le preguntó por Alma Méndez.

DESDE ARRIBA. Pero no solo los políticos temen vientos nuevos. El boicot proviene de los intestinos de la Corte Suprema, que alertó del inminente “peligro” para el establishment si se continúa con la línea de la independencia judicial. “Pehopáta preso”, alertaron. Entonces apareció mágicamente un abogado con la denuncia de plagio, como parte de la jugada corporativa para sacar del medio a Almirón, a la que consideran difícil de controlar.

El plan funcionó, pero en Palacio no cayó bien la maniobra. El presidente se comprometió a institucionalizar el Poder Judicial y esta situación empaña su promesa. Dejó entrever que no aceptaría un candidato que no reúna los altos estándares logrados recientemente.

La sospecha sobre el Consejo de la Magistratura se elevó a categoría de culpabilidad con la sorpresiva renuncia del segundo mejor candidato, Marcos Köhn Gallardo, quien no revela motivos en la escueta nota. Sin decir nada, la renuncia lo dice todo: ya no hay confianza en un proceso que perdió credibilidad y legitimidad.

Esta circunstancia posicionó a Alberto Martínez Simón, el tercer mejor puntuado de la lista, aunque también puede ser eliminado porque fue denunciado ante el JEM.

Mañana está fijada la sesión del CM y por el escándalo desatado algunos proponen patear la decisión para el año que viene y así empalmar con la vacancia de Raúl Torres Kirmser, quien se jubila en abril. Otros quieren elegir la terna.

El Consejo puede recuperar la confianza. Tiene la inmejorable oportunidad para reforzar la renovación judicial imponiendo una terna de notables. Los nuevos ministros Ramírez y Giménez necesitan refuerzos porque hoy pierden 6 a 2 en la Corte.

¿Ganará la esperanza? O se impondrá el miedo agitado por la vieja guardia de la Justicia que siempre se victimiza acusando a los políticos, pero que en momentos claves en los que debería pelear la independencia judicial revela que se siente muy a gusto con sus supuestos verdugos.