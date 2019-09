El bicicleteo de la deuda vía bonos crecerá en USD 69 millones en 2020

De acuerdo con la propuesta, el Gobierno pretende colocar títulos del Tesoro por USD 547 millones, tanto a nivel local como en el mercado internacional.

De ese total, USD 369 millones se utilizarán para el repago de los compromisos que están por vencer; es decir, se cambia deuda vieja por deuda nueva. El monto utilizado para el bicicleteo corresponde al 67,5% de la totalidad de los bonos que serán emitidos en 2020, mientras que la inversión representa solo el 24%.

En comparación a este ejercicio, el bicicleteo de la deuda vía bonos en el año siguiente tendrá un crecimiento del 23%, considerando que el presupuesto vigente autoriza a utilizar USD 300 millones para la administración del pasivo estatal, equivalente al 50% de los bonos emitidos (ver la infografía).

ACELERADO. El rápido crecimiento de la deuda vía bonos es una de las críticas más constantes por parte de analistas económicos, quienes ven con preocupación el cumplimiento de las obligaciones considerando la alta rigidez del PGN. Actualmente, el 93% de los recursos públicos se destinan a los gastos rígidos.

Sin embargo, desde Hacienda aseguraron que en el PGN 2020 se establece una estrategia de endeudamiento prudente y acorde a la capacidad de la economía.

Señalaron que este tipo de procedimientos permite mejorar el perfil del pasivo, alargando los vencimientos y mejorando los intereses. Esto hace que, a su vez, se puedan mantener los fondos para inversiones sociales y físicas.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez prevé endeudar al Estado por USD 1.551 millones en el año próximo, unos USD 250 millones más de lo aprobado para este año. Actualmente, la deuda pública asciende a unos USD 8.530,4 millones, de los cuales el 57% corresponden a la tomada mediante los bonos.

El proyecto de PGN para el 2020 alcanza USD 13.403 millones, lo que representa un crecimiento del 6,8% con respecto al vigente.

La propuesta del Gobierno incluye un déficit del 1,5% del PIB, incorpora un aumento del 16% para los docentes desde julio y prevé destinar USD 2.005 millones para continuar con el proceso de dinamización de la economía, entre otros detalles.

No se incluyen fondos para canje

En el proyecto no se incluyen aún los fondos extras para hacer el canje anticipado de los bonos que vencen en 2023 (USD 780 millones).Hacienda aclaró que decidió no prever estos recursos ya que la ley de bicicleteo no fue estudiada aún en el Senado. Mediante esta propuesta, la cartera podrá canjear deuda con vencimiento en los próximos años, ya que en la actualidad solo puede hacer el recambio en el momento del vencimiento.