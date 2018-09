El BCP considera que la suba no tendrá efectos significativos

El economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Mora, manifestó ayer que si bien se espera algún impacto en la inflación con los ajustes en los precios de los combustibles, estos no serán significativos en el resultado global.

“Esa incidencia la vamos a saber al final del mes; hay que recordar que ahora los ajustes de precios (de combustibles) son libres en el mercado. Veremos qué incidencia tiene de forma directa y cuáles son los efectos indirectos de segunda vuelta”, manifestó.

Estos efectos, considerados de segunda vuelta, son los ajustes que se hacen a precios de productos que en su estructura están muy ligados a la variación de la oferta de los carburantes.

En lo que va del año, Mora recordó que ya se hicieron otros dos incrementos en los precios, tanto de las naftas como del gasoil; con esto, los combustibles en general sufrieron un incremento acumulado en su precio de un 12,5%, siendo el segundo producto de mayor ajuste en lo que va del año.

El costo en el precio del transporte urbano de pasajeros por carretera, de mediana y larga distancia se incrementó en 8,3%, de enero a agosto de este año.

No obstante, la inflación acumulada al octavo mes del año mide apenas un 1,8%, debido a que se dieron caídas en el precio de otros productos.

“Este aumento no es muy importante, no va producir ningún desanclaje de las expectativas. Creo que va afectar solamente a los costos de producción, pero los efectos de segunda vuelta no son muy fuertes. Los agentes económicos mantienen una expectativa en torno a la meta del 4% a diciembre, nosotros creemos será de 3,7%”, dijo.