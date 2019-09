El barrio donde el pa’i Cristóbal dejó las huellas de su enseñanza

El epicentro de la presencia del religioso salesiano fue el oratorio festivo San Luis, emblemático sitio de encuentro de niños, jóvenes y adultos para la práctica del deporte y la labor pastoral de religiosos. El pa’i llegó en 1984 y estuvo durante dos años, primero como adjunto y luego como director.

El libro que lleva el nombre del lugar, escrito por Juan Blanco Fernández, uno de los vecinos y quien conoció de cerca al religioso, recoge las palabras del cardenal. “Di cariño y afecto. Pero recibí mucho más. Como sacerdote me sentí útil, apreciado y respetado”, señaló.

En el San Luis pudo conocer de cerca la sociedad y la cultura paraguaya. “Allí comí los primeros mbeyus y chicharõ trenzado, los primeros pastel mandi’o durante el San Juan. Allí bebí los primeros hectolitros de tereré(...)”, revela en la obra sobre el oratorio.

Vecinos cuentan cómo el pa’i Cristóbal compartía con los niños en las gradas canciones de su natal España y otras con tono lúdico. También su insistencia con los jóvenes, principalmente cuando los encontraba por la calle en horas de clase, para no abandonar sus estudios.

Y su dedicación a los adultos visitando las casas de los alrededores. Entre los frutos de su labor pastoral se puede citar la creación del grupo juvenil Caminante de San Luis. En el oratorio festivo se congregaron referentes del Nuevo Cancionero, futbolistas famosos, grupos juveniles e incluso cadetes de la policía stronista, que realizaban su servicio en la Comisaría Primera.

Universal. En comunicación con Monumental AM, el padre Cristóbal López enfatizó de nuevo que es un cardenal paraguayo. “Pero los cardenales no representan a países, representan a iglesias. Son parte de la Iglesia universal. Y yo como ciudadano, siempre me he sentido ciudadano del mundo. Con los pies en España por nacimiento y el corazón en Paraguay”.

De tanto en tanto utilizo Google Earth para desplazarme hasta Asunción, hasta el monseñor Lasagna. Con el cursor me desplazo subiendo por la calle hasta llegar al oratorio San Luis.Cristóbal López,nuevo cardenal.Opiniones“Todos lloramos el día que se fue del país”“Él sabía llegar a la gente, recorría las casas del barrio, jugaba con los niños y con los jóvenes arrasó. Para una chica que estaba en una situación delicada de salud, se presentó como donante y le ayudó económicamente. El día que se iba a ir del país todos lloramos. Una larga caravana de autos le iba a acompañar hasta el Aeropuerto. Junté un poco de tierra en un cántaro chiquito de barro para que llevara”.“Perdió una zapatilla en una manifestación”“Siempre decía que los jóvenes no teníamos que tener miedo. Cuando unos jóvenes de nuestro grupo fueron presos por una falsa denuncia en la época de Stroessner, él estuvo moviéndose todo el tiempo para que puedan ser liberados. Una vez en una manifestación que se hizo todos corrimos de la policía y él perdió una zapatilla ahí. Realmente fue una bendición poder tenerlo entre nosotros”.www.monumental.com.py