El autor de los Cuadernos de la coima, un extorsionador fallido

BUENOS AIRES - ARGENTINA

El salteño Óscar Bernardo Centeno, sargento del arma de Arsenales del Ejército Argentino retirado, ex remisero de la madre de Julio De Vido y ex chofer del funcionario kirchnerista, Roberto Baratta.

Radicado en Buenos Aires, trabajó en la Municipalidad de Berazategui y figuraba como empleado de Nucleoeléctrica Argentina, que dependía del Ministerio de Planificación.

En mayo de 2006, Centeno recién separado de su pareja se instaló en un apart hotel del barrio de Parque Centenario en Buenos Aires, donde ella trabajaba como encargada. Fue allí donde conoció a Hilda Horovit, la mujer que, doce años después, obligaría a su vida a dar una curva fatal.

Ella fue la encargada de destapar el escándalo de los denominados Cuadernos de la coima, difundidos por el diario La Nación y la presunta maniobra del traslado de dinero proveniente de sobornos que tenía como supuesto destino la Quinta de Olivos y el departamento de Cristina Kirchner.

Centeno, era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, que anotó en ocho cuadernos el recorrido del pago de coimas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cambió su estrategia y declara como arrepentido ante la Justicia, según informaron fuentes judiciales

Según relato de la mujer, Centeno anotaba todas esas maniobras prolijamente en cuadernos que guardaba en el placard de su dormitorio y el objetivo era exterosionar a su jefe si este lo despedía. En esos escritos se relata de manera minuciosa fechas, direcciones, montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de bolsos que presuntamente contenían dinero proveniente de sobornos en la adjudicación de obras públicas.

Disputas y denuncia. Según detalló el medio porteño, en 2006, Centeno y Horovit se mudaron a una casa en Martínez a vivir juntos. Luego de más de 9 años de relación, Óscar Centeno e Hilda Horovitz se separaron en 2016 y no terminaron de la mejor manera. Las peleas entre ambos terminaban entre golpes e insultos. En 2016, luego de casi una década de relación, se separaron entre fuertes recelos, acusaciones y reproches.

Casi un año después, la mujer de 51 años, fue hasta el despacho del juez federal Claudio Bonadio y acusó a su ex pareja de llevar y traer bolsos repletos de dinero.

delación premiada. Centeno, el primer detenido por la megacausa de coimas que se inició a raíz de una investigación de La Nación, fue indagado por el juez Claudio Bonadio ante quien busca los beneficios que da la figura del arrepentido.

El chofer cambió a su abogado para quedarse con una defensa oficial, una señal de que había optado por declarar como arrepentido.

Según la Fiscalía, se habrían movido 160 millones de dólares en efectivo en bolsos, provenientes de sobornos que empresarios entregaban a cambio de la adjudicación de obra pública. Las detenciones realizadas incluyen a Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal. También fueron arrestados Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).

Cambió su declaración. El viernes, Centeno cambió su versión original ante el juez Bonadio y dijo que quemó las libretas originales, que la Policía buscaba porque los papeles que aparecieron son copias. Indicó que los quemó en la parrilla de su casa cerca del mes de mayo de este año.

Al parecer, durante la declaración recalcó que lo hizo solo porque los cuadernos le daban ya muchos problemas y un ex compañero de trabajo del Ministerio de Planificación le había recomendado que se deshiciera de ellos.