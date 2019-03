El arpista internacional Víctor Espínola debuta en el Municipal

El protagonista del encuentro desarrolló un estilo para tocar el arpa muy diferente al que se escucha en el país, donde este instrumento es uno de los símbolos del folclore. Fusionando lo tradicional con géneros contemporáneos, el artista brinda una experiencia muy rica para los oídos, incluyendo sonidos clásicos folclóricos y modernos.

Sobre el que será su debut en el Teatro Municipal, Víctor manifiesta que “es una cuenta pendiente que tengo con mi país. Es un honor para mí cerrar el ciclo de verano del Teatro Municipal y también estar por primera vez en mi país, con un show completamente nuevo para entregar mi arte, entregar mi música a mi pueblo. Me llena de orgullo estar aquí y espero que la gente disfrute mucho del show que voy a dar”, enfatiza.

Sobre el escenario, Espínola estará acompañado por reconocidos instrumentistas locales. “Es algo que siempre quise hacer, presentarme con músicos de mi país. Además, me acompaña uno de mis músicos de los Estados Unidos y probablemente uno más que ha estado de gira conmigo y con el artista Yanni, durante todos estos años”, agrega.

Adelanta que ofrecerá algunas novedades para este espectáculo. “Como sorpresa estarán algunos invitados especiales, como la arpista paraguaya Luz Verón, quien se hizo viral en las redes luego de haber sido admirada por Marcelo Tinelli. Ella me acompañará con su arpa magistral”, dice.

El arpista cuenta con obras nuevas para este show. “Mucho de mi nueva música se va a escuchar en este concierto que es tan especial para mí. Música que nunca se ha oído, totalmente nueva. Y algunos temas de antes”, expresó.

Algunas de las obras que el instrumentista pondrá a escrutinio del público paraguayo por primera vez forman parte de su nuevo trabajo y también de álbumes anteriores como Galileo’s dream; Somewhere in Mediterranea; Army of angels, Children y African queen.

Por el mundo. El arpista considera que algunos de los registros más fehacientes de su trabajo se encuentran en YouTube. Considera que en ellos se puede apreciar “lo lindo que es cuando la gente te ovaciona, cuando podés dejar el alma en el escenario y luego recibir el reconocimiento por la fuerza de la raza guaraní”.

Víctor Espínola emigró hace 30 años y se considera un ciudadano del mundo. “Como viajo tanto, vivo en varios lugares. Aunque mi base principal es Orlando (Miami, EEUU), a donde regresaré luego de este concierto, mi plan es volverme a Paraguay y seguir viajando, seguir haciendo música desde acá. Me gustaría poder activar desde acá el mercado de Sudamérica, con la música nueva que estoy haciendo”, comenta.

Víctor Espínola tiene dos devedés y siete discos que se pueden encontrar en Spotify, iTunes y Amazon Music. Sus videos también están disponibles en YouTube.

El arpista fue ovacionado en escenarios de Asia y Estados Unidos. Además, presentó su show en Disney World, compañía para la que también produce espectáculos.

CARRERA. Víctor Espínola formó parte de la orquesta de Yanni, el famoso pianista y compositor griego. Esto lo enriqueció musicalmente y ayudó a explorar la fusión de varios estilos con el arpa, presentando obras majestuosas ante públicos que lo ovacionaron por su destreza y despliegue escénico. Esta rica experiencia musical es la que el artista nacional quiere compartir mañana, en su primer encuentro con el público paraguayo.