El arpa de Víctor Espínola suena esta noche en el Municipal

El anfitrión propondrá al público un estilo que fusiona lo tradicional con géneros contemporáneos, generando una propuesta atractiva que incluye sonidos clásicos, folclóricos y modernos.

Algunas de las piezas que tocará el instrumentista son parte de su nuevo trabajo y de sus discos anteriores como Galileo’s dream; Somewhere in Mediterranea; Army of angels, Children y African queen.

El artista tendrá en escena a invitados especiales, entre ellos, a la arpista paraguaya Luz Verón, quien cobró fama con un video que se volvió viral en las redes y que fuera admirado por el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Víctor Espínola, residente en Orlando (Miami, EEUU), tiene dos devedés y siete discos que se pueden encontrar en las plataformas de música streaming tales como Spotify, iTunes y Amazon Music. Sus videos se pueden visualizar en su canal de YouTube.

El arpista fue ovacionado en escenarios de Asia y EEUU, además de presentar su show en Disney World, compañía para la que también produce espectáculos.

Espínola integró la orquesta de Yanni, el famoso pianista y compositor griego. Esto lo introdujo en la exploración de varios estilos con el arpa, presentando obras que le permitieron la fusión musical, el desarrollo de destrezas y despliegue escénico. Esta experiencia que la compartirá con el público local.