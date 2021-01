El Aborigen no tendrá amistoso

De los 10 equipos será el único equipo sin animar algún amistoso previo a su debut oficial en el Apertura, el 5 de febrero ante Nacional, en el Rogelio S. Livieres desde las 20:45. El nuevo refuerzo, Josué Colmán, se acopló el miércoles a la plantilla.

No hubo acuerdo. Pablo Aguilar, actualmente en el fútbol mexicano, en el Cruz Azul, confirmó que sí hubo un acercamiento por parte de la dirigencia del Aborigen: “Me preguntaron sobre mi situación, me sondearon. Pero no hubo acuerdo, ni siquiera de palabra”, indicó y agregó que “aún tiene seis meses de contrato con su club”.

Expresó al final que “el fútbol mexicano creció y esperamos a más compatriotas”.