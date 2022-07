El 5 de julio se paga por última vez a suspendidos

El Instituto de Previsión Social (IPS) abonará el próximo martes 5 de julio el último pago por suspensiones laborales, a las personas que aún continúan con esa medida, otorgada por el Ministerio del Trabajo como una alternativa para evitar el despido masivo durante la pandemia de Covid-19.

Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas, afirmó que la Ley de Emergencia venció el 30 de junio y que desde este mes la previsional ya no pagará a los trabajares suspendidos por la pandemia. Sostuvo que de los fondos propios de la institución seguirán cubriendo reposos por enfermedad común y Covid-19. “Esta política económica de ayuda por parte del Ejecutivo que apoyaba el pago de suspensiones laborales, expiro el 30 de junio y ya no estaremos pagando las compensaciones económicas con referencia a suspensión laboral”, aseveró. “Dentro de este fondo se cubrían pagos de reposo por Covid, ahora que ya no está en vigencia, vamos a cubrir los reposos con nuestros fondos en concepto de enfermad común y también por Covid”, indicó.