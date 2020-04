El 30% de test de coronavirus puede arrojar falsos negativos

Pais Entrevista a Guillermo Sequera Director general de vigilancia de la salud. Photo by Andres Catalan

Un total de 1.289 muestras se analizaron en los laboratorios del país, de los cuales 1.197 dieron negativo al coronavirus (Covid-19), según los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). De esa cifra, el 30% podría estar arrojando un falso negativo, que está relacionado a una mala toma de la muestra de las fosas nasales del paciente con síntomas. Aún hay escaso personal de blanco capacitado para estos casos.

“Si tenés síntomas del coronavirus cuídate y cuídanos como si fuera que tenés coronavirus, aunque tu resultado del test sea negativo. Se ha visto un 30% de falsos negativos con el test”, compartió en su cuenta personal de Twitter el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia Sanitaria. El doctor Sequera destacó el artículo publicado en el New York Times, firmado por Harlan Krumholz, M.D., profesor de medicina en Yale y director del Centro de Investigación y Evaluación de Resultados del Hospital Yale New Haven. El doctor Krumholz escribe que una investigación en China revela que la tasa de falsos negativos es estimativamente del 30%. En Estados Unidos dice que ocurren situaciones de falso negativo. Esta situación –aclara– sucede por algunas razones como muestreo inadecuado; es decir, no se tomó de manera correcta la muestra de las secreciones nasales. Otras de las causas a las que remite Sequera es que están relacionadas con las técnicas de laboratorio. El 30% del falso negativo debe sumarse a las cifras de subregistro de la enfermedad, que se calcula multiplicando por 10 los casos confirmados. Entonces, en el país ya hay casi 900 enfermos con Covid-19 y casi 359 personas están infectadas (resultados negativos), pero el resultado laboratorial dice lo contrario. Por ello, el doctor Guillermo Sequera recomienda que si se presentan síntomas de gripe se debe actuar como si fuera un caso positivo de coronavirus, para evitar la dispersión de la enfermedad. PANORAMA En el país hay escaso personal capacitado para tomar las muestras y otros temen al contagio. Ante este panorama, se estaba analizando organizar brigadas para la toma de muestras en las regiones. La cifra ideal es de 1.000 muestras al día para conocer la situación epidemiológica real del coronavirus. El Laboratorio Central de Salud Pública usa el estudio de PCR, que por sus siglas en inglés significa reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar el material genético del virus. Esta es la técnica que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



