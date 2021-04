El 3 de Febrero y Capiatá no despegan del empate

Estadio: Antonio Aranda. Árbitro: Marco Franco. Atlético 3 de Febrero (2): J. Aquino; D. Benítez, A. Zorrilla, R. Vera y C. León (78’ S. Sanabria); R. Díaz (83’ R. Arévalo), A. Rodas (56’ A. Aranda), F. Oviedo y C. Llamas; D. Aquino y D. González. DT: Lorenzo Cabañas. Deportivo Capiatá (2): A. Paniego; M. Barreto, J. Paredes, M. Silguero y É. González; J. Maidana, A. Vargas (66’ D. Chávez), F. Bracho y C. López (70’ J. Irrazábal); J. Chaparro y D. Vázquez (83’ Ronald Roa). DT: Ángel Martínez. Goles: 13’ C. López, de penal y 27’ J. Chaparro (DC); 19’ y 23’ D. González, (3F). Amonestados: 9’ A. Rodas (3F); 53’ C. López y 55’ J. Chaparro (DC). Expulsado: 92’ J. Chaparro (DC).

El 3 de Febrero logró su segundo punto; Capiatá 1. El líder, Gral. Caballero de Mallorquín. Hoy: Santaní vs. 2 de Mayo, 10:00 (TV); San Lorenzo vs. Resistencia, 10:00 (TV). Yegros vs. Ameliano e Iteño vs. Atyrá, a las 15:00.