El “29” perdió la cúspide y el invicto

César Benítez, en dos ocasiones, marcó para el conjunto aregüeño, que de esta forma ayudó a Tacuary a ser el nuevo puntero de la categoría.

El elenco de barrio Jara, con el solitario tanto de Néstor Bareiro, derrotó al Martín Ledesma de Capiatá 1-0 para comandar la clasificación con 24 puntos.

Además, en la Recoleta, Ameliano sorprendió al Deportivo Recoleta por 4-2. Mientras que en Lambaré, Capitán Figari igualó 2-2 con Cristóbal Colón de Ñemby.

En barrio Obrero, Atlántida venció a General Caballero de Zeballos Cué por 2-1 y en el Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes superó a Pilcomayo al vencerlo por 1-0.

La fecha se completa hoy a las 15.00, con Colegiales vs. Colón de J. Augusto Saldívar, Limpeño vs. Tembetary y 3 de Noviembre vs. 3 de Febrero.