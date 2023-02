El 2023 abre con un aumento de feminicidios en sus primeras semanas

Según el registro, en enero del 2022 se contabilizaron un total de dos mujeres asesinadas y en febrero fueron víctimas de este flagelo cuatro mujeres, totalizando así seis fallecidas.

Mientras que en enero de este año se registraron cinco víctimas y en lo que va de febrero otras cinco, totalizando ya 10 mujeres víctimas de feminicidio.

Además, se registra un aumento en comparación con los años anteriores, debido a que en enero y febrero del 2020 hubo nueve víctimas en total y en los mismos meses del 2021 se registraron cinco casos.

Ofelia Martínez, sicóloga e investigadora del CDE, explicó este lunes a Última Hora que es muy difícil decir la causa del aumento de los casos de feminicidios sin tener un estudio realizado. En ese sentido, indicó que vivimos en una sociedad extremadamente violenta, en la que la violencia contra las mujeres es cotidiana.

“Antes era como una cosa normal, ‘crimen pasional’ se decían muchas veces, le mató porque le dejó, y se naturalizaba. Hoy, después de mucho, hay concienciación, hay una mirada distinta sobre el fenómeno”, expresó.

La especialista comentó que la forma de prevención es sobre todo la educación en valores, de las emociones, de los afectos, saber qué es el amor.

Mencionó que muchas veces los niños tienen unos padres maltratadores y crecen en un ambiente de violencia. Por lo tanto, cuando llegan a tener una pareja sentimental son agresivos, argumentó la profesional.

Dijo que hay proyectos enfocados en la idea del noviazgo sin violencia, en los cuales se hacen charlas para educar a las parejas a vivir una relación sana.

Argumentó que en las “relaciones tóxicas”, el hombre es celoso y le desvincula a su pareja de sus amigas y de sus familiares, e impone “como un cerco” alrededor de las personas, aislando a la mujer generalmente en su vivienda.

“Muchas veces las mujeres piensan que si no es celoso no le quiere, pero los celos no son una buena señal”, agregó.

Por último, sostuvo que existe la manera en que una persona violenta cambie su forma de ser y es a través de terapias sicológicas que son bastante efectivas. Sin embargo, la persona tiene que sentir la necesidad de querer cambiar y debe realizar un esfuerzo extraordinario para lograrlo.

Enero, un mes con más violencia hacia las mujeres

Por su parte, Myrian González, especialista en feminicidio del CDE, advirtió que hay una seguidilla de feminicidios en los últimos meses y aclaró que las fiestas de fin de año suelen ser fechas complejas, en donde hay alegría, pero también situaciones extremas.

En ese sentido, explicó que generalmente durante el mes de enero suelen aumentar los casos de feminicidio. Recordó que en muchos casos, estos crímenes ocurren porque “los hombres sienten que tienen el poder, que son los jefes y que son los dueños de sus parejas”.

“Eso (la violencia) se da en la necesidad de afianzar su masculinidad. Al hombre que es ‘cornudos’, sus compañeros le tratan de kuña'i (mujercita), y por eso, él debe mostrar a la familia que tiene el control y es sobre la vida y muerte de su pareja”, agregó.

Mencionó que en el 87% de los casos de feminicidios del 2022, los asesinos fueron sus ex parejas o actuales parejas. Muchos de esos feminicidios tienen antecedentes de denuncia y de separación de la pareja.

Explicó que muchos de ellos se suicidan porque sienten vergüenza, por no tener la fuerza suficiente y no soportar la presión social.

“El tema de la violencia es una responsabilidad social compartida entre el Estado y la sociedad. Tenemos que fortalecer la idea de igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. El Estado debe hacer cumplir las leyes con respecto a la igualdad, existen una serie de políticas que en el discurso está, pero en la práctica no”, lamentó.

Agregó que niños y niñas desde pequeños deben aprender a vivir en la solidaridad y el respeto. Los varones deben ir respetando a las niñas y adolescentes para comprender que no son más ni menos que las mujeres.

Por último, coincidió en que la educación es la base para prevenir los hechos de violencia hacia las mujeres y que se necesita una educación igualitaria sin discriminación para disminuir las estadísticas de feminicidio y de violencia hacia las mujeres en el país.