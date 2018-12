El 2019 depara una cartelera de cine local con esperados estrenos

El año empieza con la llegada a la pantalla grande, el 3 de enero, de El Regreso de Mary Poppins, un filme de aventura de Disney protagonizado por Emily Blunt, que interpreta a la niñera prácticamente perfecta con habilidades mágicas y singulares, que puede convertir una tarea rutinaria en una aventura fantástica e inolvidable. El elenco lo completan Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep y Dick Van Dyke.

El largometraje fantástico Máquinas mortales se estrena el 10 de enero, mientras que el thriller Glass el 17 del mismo mes. El 24 se espera al filme animado Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto. De DreamWorks Animation se trata de la muy anticipada culminación de una de las franquicias animadas más populares en la historia del cine. Lo que comenzó como una amistad improbable entre un adolescente vikingo y un temible dragón Night Fury se convirtió en una trilogía épica que abarca sus vidas.

El 14 de febrero la cartelera se renovará con Feliz día de tu muerte; y el 21, The Rhythm Section y Las dos reinas.

Otros. El mes de marzo propondrá dos esperados filmes. Por un lado, Capitana Marvel, ambientada en la década de 1990 y que ofrece una aventura nueva de un periodo nunca antes visto en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. El filme sigue el viaje de Carol Danvers cuando se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo. Llegará a Paraguay el 19.

Dumbo estará en las salas de cine desde el 28 de marzo. Este gran clásico de Walt Disney es la nueva y gran aventura de acción real dirigida por el visionario Tim Burton, que desarrolla la entrañable historia clásica que celebra las diferencias, valora a la familia y hace volar los sueños.

También estarán en cartelera en marzo Parque mágico, Welcome to marwen y Fighting With my family.

Marvel.jpg Brie Larson interpretará Capitana Marvel. generacionz.com.mx.

Abril y mayo. La gran propuesta del 25 de abril es Avengers Endgame, donde Iron Man, Viuda Negra, Capitán América y Thor retoman la acción en el punto donde quedó en el desenlace de Infinity War. La dirección es de Anthony y Joe Russo.

The Hustle, una película de comedia estadounidense, dirigida por Chris Addison y escrita por Jac Schaeffer, llegará el 9 mayo. Para el 16 de ese mes se espera al filme Rocket man, y para el 23, Aladdin, un filme de aventura fantástico. El 30, en tanto, se estrenará Untitled Blumhouse.

Pokémon: Detective Pikachu, dirigida por Rob Letterman y escrita por Nicole Perlman y Letterman, basada en el videojuego del mismo nombre, también tiene como mes de estreno el mes de mayo.

Infantiles. Los niños también estarán de parabienes este año. La cuarta entrega de la saga Toy Story, que en esta ocasión dirige Josh Cooley, podrá verse desde el 20 de junio. En la animación el sheriff Woody y el miembro del Comando Estelar Buzz Lightyear, junto al resto de sus inseparables compañeros de cuarto, vuelven a la carga. Ahora viven en una habitación nueva, con juguetes nuevos como Ducky y Bunny.

Otro esperado filme infantil es La vida secreta de tus mascotas, cuyo estreno está previsto para el 4 de julio. La comedia trata de la vida que llevan las mascotas cuando sus dueños se van al trabajo o la escuela.

El 18 de julio los pequeños podrán revivir las aventuras de El rey león, producido por Walt Disney Pictures, dirigida por Jon Favreau y escrita por Jeff Nathanson. Se trata de una nueva versión de la película de animación de 1994, la cual tiene el mismo nombre. El filme será protagonizado por las voces de Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, entre otros.

El 1 de agosto desembarca Dora, la exploradora, de la serie homónima de animación emitida por Nickelodeon.

Toy Story Todos los juguetes volverán en Toy Story 4. Milenio.com

La película de aventuras de fantasía estadounidense 2019, Artemis Fowl, basada en la novela de 2001 del mismo nombre de Eoin Colfer, se estrenará el jueves 8 de agosto.

The Addams Family, comedia animada por computadora inspirada en los cómics de The Addams Family, de Charles Addams, se podrá ver desde el 24 de octubre.

El 14 de noviembre los cines ofrecerán la proyección de Sonic the Hedgehog, basado en la serie de videojuegos de Sega y Sonic Team. La segunda parte de Frozen, que tuvo un gran éxito en el 2013, se estrenará en Paraguay el 5 de diciembre. Con Elsa, Anna, Olaf y Kristoff al frente, la codirectora Jennifer Lee adelantó que la animación será más grande y más épica que la anterior.

Un clásico. El año cerrará con Star Wars: Episodio IX, película estadounidense dirigida por J. J. Abrams, producida por Kathleen Kennedy, Abrams y Bryan Burk y escrita por Lawrence Kasdan, Abrams y Chris Terrio. Se trata de la novena entrega de la saga principal de Star Wars. Su fecha de exhibición en Paraguay es el jueves19 de diciembre.

Lo que se viene