El 12 visita la Chaca

Mañana se completará la fecha con 7 juegos, con el clásico de Trinidad entre Trinidense y Rubio Ñu de atractivo (ver infografía). En la tabla de posiciones, el 12 suma 36 puntos, seguido por Guaireña con 33, 2 de Mayo 31 y Atyrá 30; entre las principales posiciones.

Además hoy, hay dos encuentros por la Primera C: Benjamín Aceval vs. 12 de Octubre SD y Valois vs. Juventud, ambos desde las 15.00.