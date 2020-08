El 12, un equipo con “otra mentalidad”

Esta nueva forma de jugar, le ha dado réditos al “12”, que salió de la zona del descenso y lleva cinco juegos sin perder. “Estamos proponiendo un juego más adelantado, de presionar, incomodar al contrario”, contó Ayala, algo que Mario Jara impuso tras el receso por la pandemia.

En una charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Ayala reveló que le gusta más ser volante central, pero ante la necesidad, debe ir por los costados.

“Hoy en día el profesor me puso por el costado y tuvimos que probar por ahí. Me cuesta mucho de volante por extremo, por el ir y volver sin pelota. Me gusta llegar al área”, reveló el ex Guaraní.