El 12 sale en busca de ser único líder

El 12 y Guaireña suman 26 unidades, detrás viene Atyrá con 24 puntos y el 2 de Mayo con 23.

Resistencia, que suma 22 puntos, juega esta tarde en su cancha ante Rubio Ñu, de vencer, puede colocarse muy cerca en la lucha por el Ascenso (ver infografía).

Primera B. En la tercera categoría del fútbol paraguayo, hoy tendrá tres partidos: Gral. Caballero ZC vs. 3 de Febrero RB y Tacuary vs. Atlántida (ambos desde las 10.00) y Cristóbal Colón JAS vs. Recoleta (15.00), abriendo la fecha 15.

Tacuary es el solitario líder de la categoría, con 28 puntos, seguido por Sportivo Ameliano y 24 de Setiembre con 25 unidades. Dos ascenderán a la Intermedia.