El 12 de Junio avanza a 2ª etapa en la “A”

Los resultados de la 5ª fecha de las revanchas: Ñemby 6-5 Cansas SIL, 12 de junio 7-1 Real Madrid, Cerrito 8-4 Iturbe, AQ.Com 6-0 Independiente y NSA Club 9-2 Villa Aurelia. Posiciones: 12 de Junio 22 puntos, AQ.com 20, Atl. Ñemby 18, Independiente y NSA 16, Cansas 15, Cerrito 13, Villa Aurelia 10, Real Madrid 6 e Iturbe 4.

Sexta fecha de las revanchas se inicia hoy, desde las 20.00, Cancha San Antonio: Iturbe vs. Independiente y AQ.Com vs. Ñemby. Cancha Bolívar: Cansas SIL vs. Villa Aurelia, Real Madrid vs. Cerrito y NSA vs. 12 de Junio.