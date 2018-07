El “12” itaugüeño golea y se afirma

En la Primera B y C, las dos categorías inferiores a la Intermedia, sus correspondientes líderes no fallaron y ganaron por abultado margen. En la B, 12 de Octubre de Itauguá, de local, goleó 3-0 a Capitán Figari con los goles de Juan Lolo Abente (6’), Héctor Villamayor (15’) y Sergio Paredes (95'). Con esto lidera con 38 unidades, a cuatro de su nuevo escolta, que es Cristóbal Colón de Ñemby, que derrotó 1-0 a Atlántida con el tanto de Carlos Ardián (27’). En el otro juego sabatino Benjamín Aceval y Presidente Hayes igualaron 1-1.

Hoy juegan: Olimpia de Itá vs. 24 de Setiembre, 29 de Setiembre vs. Ameliano, Cristóbal Colón de JAS vs. 3 de Noviembre y Colegiales vs. Pilcomayo (todos desde las 15.00).

La C. Tembetary venció 4-2 a Sport Colonial, para afianzarse en el primer lugar con 29 puntos. Detrás quedaron Limpeño y Oriental con 27 puntos, ya que ambos también ganaron, el primero por 2-1 a Humaitá y el segundo 1-0 a Pinozá de visitante.