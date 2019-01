El doctor José Ortellado, cardiológo y director del Instituto de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló que la ventaja del agua es que uno pierde la gravedad y hace que uno se sienta más liviano. “Al perder la gravedad de la tierra, al sumergirse en el agua, uno tiene la facilidad de moverse mejor”.

Pero cuidado, el agua debe ser tibia o templada, no fría. La temperatura ideal es de 32 grados. ¿Cómo medir? Con un termómetro o cuando usted ingresa a la pileta, si tiene piel de gallina es mejor no optar por el ejercicio. “El agua fría es un riesgo para el paciente con problemas del corazón, que tienen hipertensión o que tuvieron infarto. No recomendamos pileta con agua fría”.

La temperatura baja hace que aumente la presión arterial, produce vasodilatación, que significa que se achica las arterias y va menos sangre al corazón y al cerebro, advirtió el doctor Ortellado. Acotó que puede perjudicar a las personas con estas enfermedades de base.

BENEFICIOS. La actividad sirve para ponerse en forma, adelgazar y tiene beneficios terapéuticos para la rehabilitación motriz. Es divertido, relajante, ayuda a quemar grasa, es de bajo impacto, acelera la tonificación, fortalece el sistema respiratorio y cardiovascular.

Hacer pasos de baile, sentadillas, extensión de brazos o simplemente caminar en la pileta ya tiene beneficios. La actividad se puede complementar con flotadores, fideos, goma o tablitas. Hay una serie de opciones disponibles en los locales privados. Si quiere mayores resultados puede complementar con otros ejercicios al aire libre. “El agua ayuda a relajarse. Hay ejercicios de relax en la pileta”, dijo.

La actividad en la pileta debe hacerse 30 a 40 minutos de manera diaria o 60 minutos tres veces a la semana. Hidratarse adecuadamente, evitar exponerse directamente al sol entre las 10.00 a 16.00, usar bloqueador, son otras de las recomendaciones si se va a optar por esta opción para ponerse en forma, relajarse o simplemente divertirse en este verano.

