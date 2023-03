Ejecutivo evalúa declarar emergencia por inundación

La Cámara de Senadores había declarado emergencia para atender la crisis.

Hutteman explicó que conversaron con cada una de las instituciones sobre las acciones que están tomando ante las necesidades. El objetivo es no duplicar acciones.

El titular de la Dinac, Félix Kanasawa, resaltó que la caída de lluvia a finales de febrero fue de 300 milímetros en dos días hacia el Norte. Mientras que hacia el Sur hay sequía.

La ministra de Emergencia Nacional, Zuny Borja, mencionó que están instalando albergues transitorios y haciendo tareas de evaluación.

“Llegamos a una cantidad de 30.000 familias que hemos asistido durante todo este proceso dentro del marco de las inundaciones”, aseveró la ministra. Acotó que una estimación exacta no querría arriesgar porque se está haciendo la identificación con base en el trabajo que están haciendo los funcionarios en el terreno. “El río está creciendo y va a aumentar la cantidad de familias afectadas. No quiero aventurar para dar una cifra”, afirmó.

MEC. El ministro de Educación, Nicolás Zárate, dijo que no hay ningún estudiante que haya perdido la cobertura. “Hoy podemos decir que no hay un estudiante que no está recibiendo el servicio educativo de los 2.960 instituciones afectadas en este momento”, afirmó.