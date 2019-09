Ejecutivo admite que hubo entrega, corrupción y complicidad interna

Complicidad. Giuzzio asegura que no fue un error y que el golpe estuvo planificado.

El presidente Mario Abdo Benítez reconoció que hubo corrupción institucional de por medio en la entrega del líder narco. “A mi criterio hubo planificación, complicidad de algunos sectores. Hubo corrupción, dinero de por medio. Eso permeó a las autoridades. Se nota que se pago y hubo complicidad de organismos del Estado”, apuntó Mario Abdo tras analizar lo ocurrido en el golpe donde fue asesinado un comisario de la Policía.

El jefe de Estado apuntó que se tiene que investigar y sancionar a los responsables.

Una de sus primeras medidas fue la salida de Julio Javier Ríos del Ministerio de Justicia y del comandante de la Policía.

no pidieron apoyo de la Senad. El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, señaló que no fue un error “sino que fue premeditado”. Señaló que si se hubiese dado cumplimiento al protocolo para el traslado de criminales, no hubiera ocurrido el golpe. “No se solicitó apoyo de la Senad”, aseveró.

“Con audiencia o sin audiencia, iba a ser rescatado de la forma en que estaba previsto hacer”, prosiguió.

Apuntó que cuando hay corrupción, todos los niveles de controles previstos escapan a la posibilidad de previsión. Apuntando principalmente a los responsables del traslado .