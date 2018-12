Ejecutivo aclara que no hay sanción a los que incumplen SMO

Desde el Poder Ejecutivo aclararon que no hay ninguna sanción que se pueda aplicar a aquellos jóvenes que no realizan el Servicio Militar Obligatorio. Ante la polémica desatada, el propio presidente Mario Abdo Benítez señaló que no hay penas por el incumplimiento y que desde el Gobierno buscan incentivar la participación.

“El servicio militar obligatorio es una ley vigente, no es ley de Marito”, remarcó el jefe de Estado tras participar de una ceremonia en la Academia Militar en Capiatá.

Remarcó que quieren trabajar en incentivos pero no de manera coercitiva. “Todo ciudadano debe cumplir la ley y estamos buscando incentivos”, indicó al mismo tiempo. Remarcó que “la multa está en la ley pero no hay ninguna pena por no pagar la multa. No contempla la Constitución”.

El presidente de la República promociona la idea de que los jóvenes en edad de cumplir con el servicio militar puedan hacerlo. Posteó en sus redes sociales, firmando la autorización para que su hijo Santiago pueda cumplir. “Servir a la Patria tiene que ser un orgullo, no una obligación”, escribió el mandatario.

La polémica se generó luego de que la Defensoría del Pueblo anunció la reglamentación para el cumplimiento del servicio civil para los objetores de conciencia. Habló de algunas multas que deben ser abonadas para aquellos que no cumplen con ambos servicios. Desde las Fuerzas Armadas recordaron que sigue vigente lo que establece la Constitución Nacional en el sentido de que los varones de 26 a 50 años que no hayan cumplido con el SMO deberán regularizar su situación mediante multas. El objetor deberá abonar cuatro jornales mínimos por año durante ocho años.

confusión. Por su parte, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, afirmó que este debate generado fue consecuencia de la reglamentación del servicio sustitutivo para la objeción de conciencia promocionado a instancias de la Defensoría del Pueblo.

“Aquí hay que aclarar, porque se presta a confusión. El defensor del pueblo dice que la Ley 569 está derogada. La ley nunca fue derogada. No existe posibilidad alguna que desde las Fuerzas Armadas se pueda obligar a ir a pagar o cumplir el SMO, porque no existen sanciones. Fueron derogadas”, aclaró el secretario de Estado.

Sentenció que tampoco en enero se está iniciando el servicio militar porque es una disposición constitucional que siempre existió con carácter obligatorio, porque la ley del año 1975 sigue tan vigente hasta ahora.

Respondió a los cuestionamientos que surgen desde sectores de la oposición y que plantean la idea de derogar la ley de servicio militar. Al respecto, afirmó que “a los que pretenden derogar la ley del servicio militar, no se puede derogar una ley que es una figura constitucional. Va a ser inconstitucional. En todo caso hay que generar un debate para modificar el servicio”, significó Soto Estigarribia.

“Aquí no se tiene que tergiversar. No existe posibilidad alguna que desde las Fuerzas Armadas para obligar ir a pagar o cumplir el SMO porque no existen sanciones. Fueron derogadas”, apuntó. Hizo un llamado a los jóvenes para tomar conciencia para cumplir el servicio.