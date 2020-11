Ejecutarán a la Fundación Tesãi por la suma de G. 27.023 millones

La Fundación Tesãi perdió un juicio de ejecución de resoluciones judiciales, por lo que fue condenada a pagar más de 27 mil millones de guaraníes, más los intereses, según la resolución del juez en lo Civil y Comercial del Alto Paraná, Mario Aguayo.

La ejecución fue planteada por el abogado César Luis Puente Cuéllar, bajo patrocinio del abogado Óscar Paciello (h), basada en el laudo arbitral dictado por el Centro de Arbitraje y Mediación de Asunción el 30 de octubre del 2015, por el que se otorgó la citada suma.

Se había llevado a arbitraje un contrato de pacto de cuota litis, por un caso donde la Fundación Tesãi, había sido beneficiada con G. 200 mil millones, más los intereses, por los trabajos del abogado Puente, por el recupero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la institución.

Este laudo arbitral fue recurrido ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Primera Sala, rechazó la acción de la Fundación Tesãi. Contra esta resolución, planteó una inconstitucionalidad ante la Corte.

Sin embargo, la Sala Constitucional rechazó in límine la acción promovida el 18 de febrero del 2019, con lo que quedó firme.

EJECUCIÓN. De esta manera, Puente planteó la ejecución en febrero pasado, con lo que se dispuso el embargo preventivo sobre los bienes de la Fundación Tesãi.

Ya en la etapa de las excepciones, la Fundación planteó las excepciones de inhabilidad de título, falsedad de ejecutoria y las de quita y espera. Argumentó que el pacto de cuota litis era ilegal, con un porcentaje más alto que la permitida. También que se alteró el instrumento de crédito, además de que también paralelamente, pidió la quita de la deuda y una espera en el pago.

Por su parte, Puente sostuvo que una vez firme el laudo arbitral, ya no se podía discutir su validez. Sobre la supuesta alteración, no existían, ya que eran fallos judiciales los que ratificaron. Sobre la quita y espera, alegaron que no había documento firmado al respecto por el ejecutante.

Finalmente, ya en el análisis del magistrado Civil, Mario Aguayo, refiere que el laudo arbitral constituye un título de crédito que trae aparejada la ejecución.

Asimismo, que las excepciones de inhabilidad de título y falsedad de la ejecutoria, se basan en hechos anteriores al laudo arbitral, por lo que no corresponden.

Sobre la quita y la espera dice el juez que surge una contradicción insalvable, ya que con las dos primeras excepciones pretendió negar. Al final, rechaza los pedidos de la defensa de la Fundación.

Con ello, dispuso llevar adelante la ejecución de resoluciones por la citada suma de G. 27.023.566.273, más los intereses, costos y costas del juicio. La resolución fue notificada, y aún tiene plazo para apelar lo resuelto por el magistrado.