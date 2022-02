Efraín critica el sometimiento de la Fiscalía en caso Cartes

Indicó que “las instituciones como la Fiscalía por ejemplo, están controladas por la mafia y no es ninguna novedad, también controla el Poder Judicial y el Congreso. Cuántas veces se ha publicado y hemos dicho y el mundo sabe de que los parlamentarios reciben dinero de la mafia, es decir cobran”, acusó.

Agregó que al “70% de los parlamentarios, Horacio Cartes les paga. Qué pasa con esa gente y fíjense y que no nos vengan con la historia de que el Congreso le hizo juicio político al Ministro del Interior. No, es mentira porque no es el Congreso quien hace juicio político o pide el juicio político, sino fue la mafia y a través de sus elementos en el Congreso”, manifestó.

Agregó que en esta trama, Giuzzio es blanco del acaudalado empresario Horacio Cartes, por sus denuncias.

“Porqué la mafia se ocupa de Giuzzio, porque este ratifica clara y contundentemente que el jefe de la mafia en el Paraguay es Cartes, que Cartes está vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero y al tráfico de cigarrillos entre otros crímenes y toda esa información es de conocimiento de las instituciones y pone en evidencia que estas no han hecho nada”, insistió.

Investigar. Para Efraín, si la Fiscalía no investiga nuevamente queda expuesta al igual que otras instituciones.