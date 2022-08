Efraín asegura que en la ANR solo hay  pelea entre mafias

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, calificó al proceso eleccionario del Partido Colorado como “la gran interna de la mafia contra la otra mafia para ver cuáles de los equipos mafiosos toman el botín del Estado paraguayo para seguir robando”.

El titular del PLRA cuestionó a la ANR ayer durante una concentración en el anfiteatro del Lago de la República, en Ciudad del Este, que fue uno de los escenarios que usó el dirigente liberal y precandidato a la presidencia de la República en el marco de su gira del fin de semana en Presidente Franco y la capital del Alto Paraná.

En el mitin presentaron los diferentes precandidatos a los cargos electivos dentro de la Concertación en Alto Paraná.

En su discurso, Alegre resaltó que Horacio Cartes, ex presidente de la República, es el jefe del crimen organizado transnacional. “Y no lo dijo Efraín, dice el Gobierno de los Estados Unidos. Hace días, dicen que uno de los grandes sinvergüenzas del Paraguay es Hugo Velázquez, entonces tenemos que ver qué pasa en nuestro país, porque no tienen vergüenzas esos sinvergüenzas”, expresó.

Siguiendo en sus diatribas contra los colorados dijo que solo ellos creen que engañan al pueblo paraguayo. “Dicen que es una interna y eso es mentira; hace tiempo que no hay internas en el Partido Colorado. Lo que hay es una pelea entre mafias”, indicó.

Remarcó, no obstante, que “la Concertación no nació para derrotar a los colorados, sino para vencer a los mafiosos que hoy gobiernan el país”.

MAFIA. “Contra esa mafia nos unimos los paraguayos decentes dentro de esta gran Concertación para decirles aquí estamos colorados, liberales, encuentristas, los que no tienen partidos, para enfrentar y ganar a la corrupción, a estos sinvergüenzas, a los que empobrecen a la patria”, remarcó.

Dijo que desde la Concertación buscan cambiar el Paraguay del sicariato, del contrabando, del lavado de dinero, del crimen organizado, “que es lo que nos ofrecen esos sinvergüenzas. Vamos a recuperar la patria para nuestras familias, el Paraguay de nuestros padres y nuestros abuelos, del trabajo, del esfuerzo y de la gente pacífica”.

Aseguró que ganará para que el Indert deje de ser “la inmobiliaria de los poderosos”. “Esa institución tiene la responsabilidad de entregar las tierras públicas a los sujetos de la reforma agraria, al campesino y al agricultor y eso vamos a hacer”, prometió.

Lamentó que los paraguayos tengan que ir a Argentina para resolver sus problemas de salud. “La gente se preocupa, qué hacemos con nuestras familias cuando nos enfermamos. No hay hospital y eso vamos a cambiar”, dijo.