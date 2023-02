Efraín arremete contra Peña y HC y pide derrotarlos en las urnas

La Plaza de los Héroes de Coronel Oviedo fue colmada por simpatizantes de la Concertación que apoyan a la fórmula Alegre-Núñez. Miles de personas fueron llenando la plaza al promediar la mañana, la mayoría ataviada de banderas y luciendo la tradicional albirroja. Los organizadores aseguraron que asistieron más de 100 mil personas, aunque otros cálculos hablan de la mitad, es decir, entre 40 a 50 mil personas. No obstante, fue una verdadera demostración de fuerza, atendiendo la proximidad de los comicios. Además, sirvió, de acuerdo con sus protagonistas, para demostrar que las fuerzas de la oposición están mayormente cohesionadas en la Concertación.

El presidenciable, quien apuesta en su tercera oportunidad a lograr la presidencia de la República, en su discurso central dijo que la unidad de gente decente puede derrotar a la mafia y subrayó que en el amplio sector al que representa no tienen cabida mafiosos, narcos ni corruptos, “atributos” que consideró sí tienen quienes forman el equipo de su adversario colorado Santiago Peña.

“Acá está el verdadero Paraguay, el que trabaja, el que sufre, el que es marginado. Acá no están los narcos, aquí no están los contrabandistas, aquí no están los significativamente corruptos que nos avergüenzan frente al mundo”, dijo.

Añadió que su verdadero adversario es el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien tiene la intención de derrotar nuevamente, así como lo hiciera al detener el propósito de la enmienda constitucional en 2017, dijo.

“Horacio Cartes no puede salir del Paraguay, si sale se va preso. Buscó la enmienda y le enfrentamos con el pueblo paraguayo. Ya le ganamos esa vez. Ha ko'ãga (y ahora) busca la reelección vía Santiago Peña, y le vamos a volver a ganar”, aseguró.

Sostuvo que Cartes y Peña buscarán atraer con las viejas mentiras y promesas políticas que los que están en el Gobierno siempre hacen en las postrimerías de las elecciones. Señaló que hay que ponerles un freno y optar por el cambio, al tiempo de asegurar que no defraudará.

“El 30 de abril no podemos fallar. Opáta (terminará) el privilegiado, el cambio no se detiene. Quiero que sepan que vamos a ganar, y vamos ganar a la mentira de 70 años. Desde los 90 nos mienten con fines electorales”, refirió Alegre.

Apuntó que hoy son “más las personas que quieren el cambio en el país” y que no están en condiciones de seguir aguantando el manejo de los colorados.

Medidas sociales. El candidato de la Concertación, quien ganara dicho título en las internas de diciembre del año pasado, presentó ante la multitud que asistió a su convocatoria una serie de acciones de índole social que promete realizar una vez en el Gobierno.

Empezó con la tarifa eléctrica y la nueva política energética, la que adelantó será parte de su primer decreto.

“El primer decreto va a ser la nueva política energética del Paraguay. Itaipú y Yacyretá ñane mba´e (son nuestros). Para generar empleo y trabajo para nuestros jóvenes en nuestra patria”, señaló.

Con relación a la problemática del campo, manifestó que saneará el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), al que calificó como “inmobiliaria de los poderosos”.

“Yo les quiero decir que vamos a limpiar el Indert de esos delincuentes que están allí. El Indert se convirtió en la inmobiliaria de los narcos y poderosos y no para los sujetos de la reforma agraria”, expresó.

SALUD Y EDUCACIÓN. Efraín sostuvo que con la merienda escolar las instituciones públicas roban, por lo que consideró que la prestación monetaria debe pasar directamente a las familias. “Un programa que vamos a presentar para la niñez, vamos a terminar con la corrupción de la merienda escolar porque la corrupción se lleva la mayor parte. Vamos a transferir directamente a las madres ese presupuesto, no les vamos a dar más a los políticos para que se roben ese dinero”, dijo.

Además, sostuvo que replicará la política de salud que se llevó a cabo en la era de Fernando Lugo. ”(...) Con Esperanza Martínez ya lo hicimos, ya demostramos que se puede tener una salud pública gratuita”, acotó.

Para el sector de la tercera edad prometió terminar con la “humillación” que sufren para acceder al subsidio.

sin exclusiones. La candidata a vicepresidenta de la República, Soledad Núñez, anunció que terminará la exclusión de mujeres y jóvenes. “Trabajaremos por las mujeres, amas de casa, emprendedoras. A los jóvenes: nuestra juventud está marginada. No hay nada más triste que oír a los jóvenes decir que quieren salir del país por oportunidades. No nos vamos a rendir y los jóvenes vamos a hacer el cambio el 30 de abril”, puntualizó.



