El candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, advirtió al ex mandatario Horacio Cartes, al presidenciable colorado, Santiago Peña y “a toda su gavilla” que de ganar el poder creará una secretaría que persiga y recupere todo el dinero supuestamente robado por el cartismo.

“Santiago Peña, Horacio Cartes y toda la gavilla de delincuentes que se preparen, porque vamos a establecer una secretaría para recuperar y devolver al pueblo todo lo robado”, expresó Alegre en el cierre su campaña en María Auxiliadora, Departamento de Itapúa.

Asimismo, aseguró que “el dinero que va a salir de los corruptos” van a llevar adelante la reforma que el Paraguay necesita. “Es dinero que nos están robando, y no es que yo vengo a hablar porque me imagino, no, señores, ahí están los hechos, están los números”, enfatizó

En Paraguay, de acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los corruptos están robando USD 6 millones por día, alegó. “Después nos dicen 'no se puede, no hay plata'. No hay plata porque la plata del pueblo paraguayo está en el bolsillo de estos sinvergüenzas, de los Peña, de los Cartes y de toda esa gavilla y eso vamos a cambiar”, insistió.

Igualmente, sostuvo que cinco a seis clanes familiares “tienen parientes atornillados en el poder y se reparten cargos asalariados y no hacen nada, son planilleros”.

Insistió que todo el dinero robado “de los corruptos” será invertido en salud, en educación y energía. “Ellos ya saben que van a perder, se van los corruptos y llega la Concertación”, acotó y apuntó a una política de austeridad. “Yo voy a ser presidente de todos los paraguayos y paraguayas”, afirmó.

Igualmente, aseguró de ser presidente de la República seguirá viviendo en su casa y no se mudará a Mburuvicha Róga. “La austeridad tiene que empezar por casa. Vamos a poner un orden, vamos a terminar con los privilegiados en el Paraguay”, expresó y prometió un gobierno sin discriminaciones ni privilegios.

Por su parte, su dupla, la candidata a vicepresidenta Soledad Núñez, señaló la crisis profunda que está atravesando el país y que la situación “invita a cambiar urgentemente la forma de hacer política”. “No podemos seguir tolerando un país donde la educación no funciona, donde tenemos servicios de salud pública que son inexistentes, ausencia de medicamentos, ver a nuestras mujeres dando a luz en los pisos de los hospitales públicos”, aseveró.

Afirmó también que desde la Concertación, el compromiso es construir un Paraguay de oportunidades para todos y para todas, sin distinción y construir una patria que no expulse a sus jóvenes porque no pueden cumplir sus metas.

Alegre intentará por tercera vez llegar a la presidencia de la República y su rival más fuerte en las próximas elecciones del 30 abril, es el colorado Santiago Peña, quien tiene fuerte apoyo del ex presidente Horacio Cartes, quien también fue electo para ocupar la titularidad del Partido Colorado.