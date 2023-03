“Qué triste que todos estos corruptos estén en el Paraguay y no tengan ningún proceso”, expresó el presidenciable Efraín Alegre tras conocerse la declaración de significativamente corruptos al ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín, y un actuario judicial, Vicente Ferreira por parte de Estados Unidos.