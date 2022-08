Efraín Alegre apunta a liberales que salvaron a Sandra Quiñónez  

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre , señaló que en la Concertación "no hay lugar para quienes negocian con la mafia" y lanzó una advertencia a los diputados liberales que salvaron del juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez.

"Los parlamentarios que se aparten de la posición institucional partidaria, que se aparten de la posición y los principios de la Concertación, ellos se excluyen de ser candidatos. No hay lugar en la Concertación para quienes participen en la línea de la mafia y los maletines", aseveró.

Durante la conferencia de prensa también cuestionó a los 15 parlamentarios del PLRA que permitieron el cuórum para salvar del juicio político a Quiñónez y que ahora presentaron un nuevo libelo acusatorio. "Les digo que es lo mínimo que se puede hacer", enfatizó.

"La Concertación tiene una posición clara al respecto y eso no se negocia. No hay lugar para quienes negocien con la mafia y reciban los maletines de la mafia. Acá estamos los que vamos a construir el nuevo Paraguay", sentenció e indicó que "no es tiempo de ambigüedades".

Por su parte, el liberal Líder Amarilla explicó que la decisión del Directorio será enviada al Tribunal de Conducta del PLRA, para que no vuelvan a ser candidatos o no puedan participar de la Concertación, informó Diego Barreto, periodista de Última Hora.

"La decisión ya fue aprobada en el Directorio. Los que no acompañan el juicio político no podrán ser candidatos o serán excluidos del padrón", detalló.

En esa misma línea, el senador Enrique Salyn Buzarquis manifestó que la decisión apunta a todos los diputados que "camandulearon con el tema del juicio político".

"Políticamente les decimos que no podrán ser candidatos por la Concertación los que camandulearon con el tema del juicio político. Los maletines corrieron bastante fuerte por la Cámara de Diputados", expresó.

Este lunes, durante la sesión extraordinaria, se intentó aplazar de manera indefinida el pedido de juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez. Al no haber los votos, las bancadas del oficialismo, un grupo del PLRA y de la multibancada abandonaron la sesión esperando que la plenaria se levante por falta de cuórum.

Sin embargo, 18 diputados liberales quedaron en la sala de sesiones dando cuórum al cartismo que finiquitó el caso enviando al archivo el libelo acusatorio. En total, 15 liberales votaron a favor del juicio político y 3 de ellos se abstuvieron.