Efraín afirma que quieren imponer tribunal cartista y no lo permitirá

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, reiteró ayer que el cartismo, a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), busca imponer a su tribunal en la agrupación partidaria. Agregó que la crisis no es en el PLRA sino en el TSJE. Ocurre que existe un desacuerdo en el Partido en relación a la conformación del Tribunal Electoral Independiente (TEI) y este hecho mantiene enfrentados a los principales sectores azules.

“En estos días se habla mucho de una crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Sin embargo, yo les quiero decir que la crisis no es del Partido Liberal, la crisis es de la Justicia Electoral. Y esa crisis de la Justicia Electoral la estamos sufriendo los liberales. Esta crisis es provocada por el cartismo, por el Gobierno, para generar precisamente condiciones para atracar al Partido Liberal”, afirmó Alegre ayer en un mensaje público.

Recordó que la crisis se puede corroborar en el TSJE porque la institución tardó tres meses para acatar la ley y habilitar las elecciones simultáneas de autoridades partidarias y candidatos municipales en el PLRA.

No obstante, Alegre recalcó que los liberales estuvieron tres meses en discusiones, en idas y venidas por culpa del TSJE, que de manera maliciosa “dilató lo que en otras circunstancias, cuando se trata del Partido Colorado lo resuelve en 48 horas”. “Por ser liberales, tres meses para resolver lo básico: Si se hacen o no se hacen las elecciones”, cuestionó el titular azul.

Cartismo. Efraín insistió que ahora el TSJE quiere instalar un tribunal cartista para organizar las elecciones en el PLRA, pasando por alto lo que dice el estatuto liberal, lo que resolvió el Directorio del mayor partido opositor.

Recordó que el TEI ya está integrado como lo establecen las normas, con dos representantes del movimiento ganador de las últimas elecciones del Partido, dos integrantes que responden a los siguientes sectores con mayoría de votos en los últimos comicios internos, y uno de consenso.

“Nosotros hemos designado a los que nos representan y ellos no aceptan, quieren instalar un tribunal del Partido con cinco cartistas, no quieren que tengamos nuestros representantes y no lo vamos a permitir. Por tres sesiones, como lo establece el estatuto, por mayoría de dos tercios, hemos resuelto el tribunal, y ese es el tribunal auténtico e institucional del Partido Liberal Radical Auténtico”, insistió Alegre.

Repitió que la Justicia Electoral, como en la vieja época stronista, cree que puede atracar al Partido Liberal y que puede imponer un tribunal cartista, o lo que es peor, están imaginando corromper al TEI liberal para luego encargarse de organizar las elecciones internas del PLRA. “¿Se van a abocar ellos a organizar las elecciones? Les pasará por su cabeza, ¡por favor! Eso es lo que se llama de la sartén al fuego”, expresó.

Manifestó que bajo ninguna circunstancia permitirá que el TSJE se apodere del TEI liberal. “Las elecciones se van a hacer como establecen los estatutos, como lo dice la ley, y si por eso vamos a ir presos, no hay problema. Vamos a hacer respetar el Partido, ya nos dijeron que por desacato nos mandarán presos, no vamos a aceptar al tribunal cartista. Vamos a establecer el tribunal del Partido Liberal electo por el Directorio del Partido Liberal, como dice el Estatuto y como dice la ley. Estamos firmes y si quieren atropellarnos estaremos firmes para defendernos”, aseveró Efraín.