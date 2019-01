“Eficiencia de una gestión se mide por nivel de ejecución”

En el tiempo en que Soledad Núñez fue titular de la Senavitat (tres años) no pudo haber construido las 37.000 viviendas que dijo haber construido, porque no llegó ni al 65% de ejecución presupuestaria, destacó el diputado liberal Édgar Acosta, uno de los principales críticos de la gestión cumplida por la ex ministra al frente de la Senavitat.