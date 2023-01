EFECTO MATE

Hablar de nuestra capital es frustrante. Cuando en 2011, una encantadora Shakira con capucha rosa abría su concierto con la afectuosa frase “Asunción, esta noche soy toda tuya”, no se imaginaba lo que estaba prometiendo, ni lo que podría ocurrirle si tan solo se animara a dar un paseo.

Y es que claramente Asunción no se vive, Asunción se sufre. Nuestra ciudad de “naranjos y flores” no es amigable para sus residentes ni visitantes. Sus contados atractivos turísticos no están en condiciones óptimas y algunos hasta son peligrosos.

Hacer el ejercicio de imaginarnos una Asunción más linda nos lleva a pensar en espacios verdes, parques amplios y accesibles para cortar el abrumador ritmo de ciudad. Pero la realidad es que Asunción no está planificada para las personas.

El pasado 11 de enero una mujer salió a tomar aire junto con su hija al mirador de Ita Pytã Punta, un emblemático sitio turístico para observar el río Paraguay, como su nombre lo dice, desde la punta de una piedra roja. La estructura, abandonada por la Municipalidad, se desmoronó y la mujer cayó al precipicio; sufrió varias fracturas y luego fue rescatada por bomberos.

La Junta Municipal aprobó, ya en 2020, la emisión de bonos para mejoras en el mirador, entre otras obras, por valor de G. 200.000 millones, según recordó Eduardo Nakayama; sin embargo, el dinero ni se asomó al barrio.

Shakira no podría dar un paseo en estas condiciones; nosotros, tampoco, ya que nuestra capital, de 485 años, nos obliga al encierro.

Porque además de no contar con suficientes espacios de esparcimiento, caminar por sus calles no es precisamente algo regocijante. Asunción estresa y agota.

En el ejercicio de imaginar Asunción como una capital desarrollada, pensamos en espacios públicos abiertos que garanticen el derecho de circular en libertad, con veredas amplias e inclusivas, plazas, parques, juegos para niños, descanso, paseo de perros, carritos de bebés, bicicletas, arte, actividades gastronómicas, deporte; y los cerrados, como bibliotecas o librerías, museos, centros culturales, entre otros.

En su lugar, la capital está llena de estaciones de servicio, más que plazas. La Municipalidad de Asunción aprobó en solo un año y medio, desde 2021, 36 nuevas estaciones de combustible, según investigación de El Surtidor, transgrediendo leyes ambientales.

La Madre de Ciudades no solo nos obliga al encierro, también nos expulsa. El INE informó que desde el 2010 hasta el 2021 se mudaron de Asunción 10.000 personas. Los motivos son varios.

Pero eso no es todo. Una nueva crisis se avecina, y tiene que ver con el anuncio de Nenecho del estacionamiento tarifado desde febrero. Se estima que un visitante podría pagar hasta G. 700.000 mensuales por aparcar su vehículo. El objetivo es desalentar el uso de autos particulares, para controlar el tráfico y además reducir la contaminación.

La crítica de los especialistas señala que es un despropósito cobrar por estacionar sin dar opciones en una capital con pésimo transporte público, su principal problema. Asunción no cuenta con metrobús, trenes en superficie o subterráneos, metros u otros. Incluso advierten que esto podría afectar a las actividades nocturnas y el ocio. Luis Alberto del Paraná no lo pensó así, pero sí, Asunción es más dulce desde lejos.