EEUU y Brasil desarrollarán el sector privado en la Amazonia

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, volvió a responder a las críticas provenientes de Europa sobre el manejo de su Gobierno de los recientes masivos incendios en la Amazonia, la principal selva tropical del planeta, que juega un papel crucial en absorber las emisiones de carbono que generan el cambio climático.

“En todo el mundo vemos algunas ideas que cuestionarían la soberanía, en el caso de Brasil, de que no podemos hacer frente a los desafíos del medio ambiente. No es cierto y nuestros amigos en EEUU saben que no es cierto”, dijo Araujo tras reunirse con su par estadounidense Mike Pompeo. Para Brasil, afirmó Araujo, solo es posible proteger la Amazonia generando desarrollo y la asociación con EEUU es clave para eso. Pompeo prometió incrementar el intercambio comercial entre EEUU y Brasil, que ya representa 100.000 millones de dólares anualmente.

sigue ardiendo en Bolivia El incendio en la Amazonia boliviana, que arrasó hasta ahora 2 millones de hectáreas de bosques y pastizales, cumple más de 7 semanas causando estragos en la flora y fauna única de estos parajes, mientras el Gobierno del presidente Evo Morales intenta combatir el siniestro. El Departamento oriental de Santa Cruz, epicentro de la economía agropecuaria boliviana, es el más castigado por el fuego forestal. La gobernación local declaró alerta roja la primera semana de agosto ante un inusual incremento de focos de fuego por la quema de pastizales para la siembra.

La quema de campos de cultivo, que en Bolivia recibe el nombre de chaqueo, es una práctica que según algunos expertos se realiza desde la época de la colonia, con la creencia de que la ceniza mejora la calidad de la tierra. Se hace con el fin de limpiar terrenos para la siembra y recuperar pastizales para el alimento del ganado. Los ambientalistas culpan a normas promulgadas bajo el Gobierno de Evo Morales de incentivar la quema de bosques y pastizales para ampliar la frontera agrícola, pero el oficialismo atribuye estos incendios al clima seco, a los vientos y a personas que actúan de manera intencionada.