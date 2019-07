EEUU castiga red corrupta de plan alimenticio venezolano

Las medidas se suman a la batería de sanciones que Washington, impuso en los últimos dos años contra el Gobierno de Maduro, cuyo mandato considera ilegítimo y al que le atribuye la debacle económica en Venezuela, que según la ONU dejó a un cuarto de sus 30 millones de habitantes en necesidad de urgente ayuda humanitaria.

“Mientras los hijastros de Maduro y otros socios criminales usaron un programa de asignación de alimentos para robar cientos de millones de dólares, muchos venezolanos comen una o dos veces al día, con pocas proteínas y vitaminas”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El Departamento del Tesoro dijo que Saab se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una confabulación que incluye a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijos de la primera dama Cilia Flores y conocidos como “Los Chamos”, así como a compañías fantasma en todo el mundo y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.

CONTROL SOCIAL. “Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares con esquemas fraudulentos”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Al agravarse la crisis económica, el Gobierno de Venezuela creó en 2016 un programa para proporcionar alimentos subsidiados a los pobres, que Saab y un socio comercial organizaron para que los alimentos se importaran a la tasa más rentable para ellos, dijo el Tesoro.

“A sabiendas de Maduro, Saab recogió ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”, apuntó el texto, subrayando que este esquema les reportó cientos de millones de dólares. Un estudio de las principales universidades de Venezuela cifró los beneficiarios del CLAP en 16,3 millones de personas para 2018.

Las sanciones de ayer, alcanzan al colombiano Alvaro Pulido (antes conocido como Germán Rubio), socio de Saab; a su hijo Emmanuel Rubio, facilitador del envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela; y a José Gregorio Vielma, ex ministro venezolano de Comercio Exterior y ex gobernador del Estado de Táchira.