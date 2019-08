Educación, discurso y realidad

No es que Humberto Rubin exaltara la figura del religioso italiano, pero al describir el ambiente lúdico, cultural, musical, deportivo de su época de estudiante me remitió inmediatamente a Don Bosco y su método educativo.

Estoy trayendo a colación este tema porque es bonito ver cómo la gente de bien es capaz de valorar y agradecer aún muchos años después de vivida una buena experiencia. Y sobre todo cuando este reconocimiento tiene que ver con lo que uno vivió en educación deja huellas personales, puede incluso cambiar el pensamiento, la vocación y el perfil moral de una persona.

Por eso comparto la preocupación de muchos amigos sobre la politización exagerada de la cartera de Educación en el Estado; por ejemplo, y me refiero a la lógica de poder y no de servicio que se trata de imponer allí.

Y también me refiero a muchos aspectos más allá del nombramiento o la destitución del ministro de turno. Me refiero a la actitud de ciertos maestros desinteresados de sus alumnos. Me refiero a los padres distraídos. Me refiero a ciertos jóvenes estudiantes que pasan de la indiferencia al activismo radical, sin poner en juego su propia tarea como estudiantes.

Ni siquiera considero que el famoso presupuesto sea lo más valioso. Porque si fuera el presupuesto un punto válido de partida en mejorar la calidad educativa de una sociedad, por ejemplo, toda la obra educativa de Don Bosco sencillamente no existiría. Es bien sabido que él iniciaba todas sus obras educativas (y fueron muchas y muy importantes) sin dinero fijo. Lo que lo movía era una pasión personal por la mejora de los chicos de su ciudad y luego de su país, y luego incluso del mundo.

Creo que es interesante mirar y dejarnos interpelar por los grandes educadores que marcaron época y estilo, que dejaron obras e imprimieron huellas en varias generaciones a través de sus innovaciones educativas.

¿De dónde partimos? Del presupuesto, gritan acaloradamente muchos. Del Estado, apoyan otros. De la capacidad caudillista del ministro o del presidente, explican otros. Pero no es así exactamente.

Debemos estar dispuestos a desengañarnos para avanzar. El cambio educativo comienza en la experiencia personal de jugarse en relaciones verdaderamente libres, donde se considere el bien del otro como una prioridad. Implica una responsabilidad personal, luego social y muy por detrás es también una cuestión subsidiaria del Estado.

Esto se ve claramente cuando uno se involucra en la realidad educativa. Por ejemplo, como el caso de unos niños que conozco en una escuela asuncena donde llevan perdiendo tres días de clases para hablar sobre “calidad educativa y presionar al Estado para que “mejore el presupuesto educativo”. Tres días en la vida de unos niños que estadísticamente, realistamente, lo que necesitan para salir adelante es justamente no perder clases, lecciones, aprendizajes, contenidos, enseñanzas, relaciones educativas que los empujen a vivir una vida más plena y libre. Otro ejemplo es el de algunos docentes a los que no les gusta leer libros y luego no saben qué recomendar a sus alumnos más ávidos de conocimiento. Están los padres que nunca van a una sola reunión en la escuela y tapan con permisivismo su desatención... ¿Se entiende que es necesario salir del discurso y entrar en la realidad, teniendo en cuenta todos sus factores, si de verdad queremos salir del círculo vicioso y del pesimismo inoperante? Es una tarea seria y urgente.