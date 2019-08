Ediles acusan a Ferreiro de malversar G. 508.000 millones

La solicitud que presentarán a través de una minuta será tratada en la sesión de la fecha de la Junta Municipal y los ediles proponentes adelantaron que pedirán una votación nominal para que la ciudadanía sepa quiénes se oponen a que haya transparencia en el ámbito comunal en el manejo del dinero público.

Aclaran que la malversación se da por violar varios artículos constitucionales y la Ley Orgánica Municipal sobre la no transferencia a Hacienda del 15% del impuesto inmobiliario a municipios de menores recursos por G. 79.228.008.346. También el 25% de lo ingresado por juegos de azar no transferido por G. 25.659.665.475; diferencia no depositada del Fondo Especial de Pavimento por G. 55.237.163.710, todos del 2016 al 2018.

Mencionan además un monto utilizado fuera de lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal por G. 348.603.236.721 en obras como el Paseo Quinta Avenida, Paseo de las Luces, caso Ivesur, Parxin y otros.

Rolón indicó que la Ley 317/94 que reglamenta la intervención a gobiernos departamentales y municipales, en su artículo 2 incisos a y b, habla de esta posibilidad por mal desempeño o graves indicios de delitos en el ejercicio de sus cargos.

Alvarenga apuntó que en caso de no prosperar este pedido hará una denuncia sobre el porcentaje que recibieron integrantes del gabinete de Ferreiro, incluso sus sobrinos, en cada una de las licitaciones realizadas de parte de empresas de alto renombre.

La directora de Comunicaciones de la Intendencia, Lisa Paredes, dijo que aguardará que los ediles denunciantes presenten pruebas y documentaciones sobre las acusaciones formuladas para brindar una respuesta.